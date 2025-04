Domenica 27 aprile Potenza-Catania e Picerno-Foggia alle ore 20

La Lega Pro ha deciso di rinviare ab domenica 27 alle ore 20 le partite del girone C della Serie C che erano in programma sabato 26 alle ore 16.30, prendendo atto della comunicazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che recepisce le indicazioni contenute nel Dpcm riguardante i funerali di papa Francesco, previsto sabato a Roma. Le partite rinviate di un giorno sono quelle valide per la 38/a e ultima giornata del campionato: Messina-Juventus NG, Cerignola-Latina, Avellino-Altamura, Picerno-Foggia, Cavese-Sorrento, Giugliano-Benevento, Potenza-Catania e Trapani-Casertana. Le due lucane sono già qualificate ai play off: l'ultima giornata decreterà con quale posizionamento. In questo momento il Potenza è al settimo posto con 49 punti, il Picerno all'ottavo con 47.