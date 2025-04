Divieto trasferta per tifosi Cagliari, interrogazione del Pd

"Il divieto di trasferta inizialmente imposto ai tifosi del Cagliari per la partita di Empoli è stato un atto sproporzionato, che ha colpito ingiustamente una tifoseria appassionata e pacifica. La successiva sospensione del provvedimento da parte del Tar dimostra quanto fosse infondata la misura adottata. È necessario ora fare chiarezza sulle motivazioni che hanno portato a questo errore e, soprattutto, evitare che simili episodi si ripetano in futuro". Così, in una nota, il senatore sardo del Partito Democratico Marco Meloni, che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno e al ministro per lo Sport, per chiedere "quali criteri guidino le decisioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive". Nel documento ispettivo, Meloni chiede anche di sapere "quali iniziative il governo intenda adottare per garantire il rispetto dei diritti dei tifosi e la trasparenza nelle scelte che li riguardano, a maggior ragione considerando che i tifosi sardi, a causa della condizione di insularità, devono organizzare con largo anticipo le trasferte sostenendo costi elevati e non sempre rimborsabili in caso di provvedimenti tardivi o immotivati. La passione sportiva è un valore da tutelare, non un rischio da reprimere. Tanto più quando una squadra, come è il caso del Cagliari calcio, rappresenta un intero popolo", conclude.