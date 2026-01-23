Dimarco: "Approccio sbagliato, dopo la scorsa stagione ho azzerato tutto"

23 Gen 2026

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta per 6-2 sul Pisa: "C'era la voglia di vincere la partita, non siamo partiti benissimo però l'importante è fare almeno un gol nel primo tempo e ne abbiamo fatti tre. Capita di sbagliare l'approccio giocando così tanto, l'importante era ribaltarla. Io ho sempre lavorato forte in allenamento, finita male la scorsa stagione ho azzerato tutto per ripartire il più forte possibile. Mi sono isolato per pensare a cosa potevo far meglio e migliorare, ma non solo in campo anche a livello personale e sono contento così". 

