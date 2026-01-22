Diego Costa, attacco a Conte: "Umanamente il peggiore. Forse è così amaro perché non fa sesso"

Diego Costa riapre la faida con Antonio Conte e lo fa con parole al vetriolo. Ospite del podcast dell'ex compagno al Chelsra John Obi Mikel, l'attaccante (oggi svincolato) ha demolito la figura dell'attuale allenatore del Napoli, distinguendo nettamente le capacità tattiche da quelle umane. "Come persona è l'allenatore peggiore che puoi avere. È sospettoso, pensa di sapere tutto lui. È sempre arrabbiato, ha sempre il muso lungo", ha dichiarato Costa, lanciandosi poi in una pesante insinuazione personale: "Forse è una persona così amara perché non fa sesso a casa".