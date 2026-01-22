Logo SportMediaset

Calcio

Diego Costa, attacco a Conte: "Umanamente il peggiore. Forse è così amaro perché non fa sesso"

22 Gen 2026 - 13:57
Antonio Conte e Diego Costa © italyphotopress

Diego Costa riapre la faida con Antonio Conte e lo fa con parole al vetriolo. Ospite del podcast dell'ex compagno al Chelsra John Obi Mikel, l'attaccante (oggi svincolato) ha demolito la figura dell'attuale allenatore del Napoli, distinguendo nettamente le capacità tattiche da quelle umane. "Come persona è l'allenatore peggiore che puoi avere. È sospettoso, pensa di sapere tutto lui. È sempre arrabbiato, ha sempre il muso lungo", ha dichiarato Costa, lanciandosi poi in una pesante insinuazione personale: "Forse è una persona così amara perché non fa sesso a casa".

Secondo la punta ispanico-brasiliana, il malessere era diffuso in tutto lo spogliatoio del Chelsea: "Non è piacevole allenarsi con lui. I giocatori volevano che io tornassi, ma nessuno apprezzava il tecnico ed è per questo che non è durato a lungo". La ruggine tra i due risale al 2017 quando, dopo la vittoria della Premier League, Conte scaricò il giocatore con un celebre sms ("Non sei più nel progetto"), costringendolo a un braccio di ferro finito col ritorno all'Atletico Madrid.

