Di Natale torna a giocare? Totò si allena e fa sognare i tifosi: "Stiamo tornando"

Di Natale manca dai campi di Serie A dal 15 maggio 2016. L'ultima partita è stata un Capri-Udinese persa dai friulani 2-1 con gol proprio di Totò: il numero 209 in Serie A che gli vale ancora oggi il sesto posto nella classifica all time dei marcatori del massimo campionato. Che Di Natale stia preparando qualcosa lo dimostra sempre la sua attività social: oltre ai video degli allenamenti, l'ex Udinese ha condiviso un post di Zona Kings League Italia in cui si ipotizza un suo ritorno in campo nella nuova competizione di calcio a 7 ideata da Pique. Sono già tanti gli ex Serie A a calcare i campi della Kings: da Viviano fino a Ciccio Caputo passando per Radja Nainggolan. Ma nulla vieta di sognare ancora più in grande: Francesco Totti, che è un anno più grande di Totò, ha più o meno confermato di essere stato contattato dal Genoa nel mercato di gennaio per un clamoroso ritorno in Serie A. Che Di Natale punti ad scalare ancora di più la classifica marcatori ogni epoca della A? I fan non hanno dubbi: "In Serie A arriveresti in doppia cifra anche a 47 anni", non resta allora che attendere la sorpresa del numero 10 e, eventualmente, la prova del campo.