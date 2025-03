Totti e quel contatto a gennaio con il Genoa: "Una squadra di Serie A mi voleva. L'allenatore giusto per la Roma? Ancelotti, ma non verrà"

In conclusione non si può tornare a parlare di mercato e soprattutto del passato, quando Totti è stato vicino al Real Madrid. Una sliding door che avrebbe probabilmente cambiato la sua carriera, ma che forse non lo avrebbe reso una bandiera così celebre: "Nel 2004 mi avrebbero dato una vagonata di soldi, dopo l’Europeo in Belgio per 9 anni ho sempre avuto tante richieste. Se avessi scelto un’altra squadra sarebbe stato più facile vincere un Pallone d’oro, ma quello che mi ha dato la Roma non me l’avrebbe dato nessuna città. Sono diventato Totti grazie a questo percorso, altrimenti ero uno dei tanti. Non era semplice rimanere qui, ne ho visti di giocatori scarsi passare vicino a me - ha concluso la stella giallorossa -. La cessione all'Inter? Moratti è un signore, un numero uno, ma le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Sensi non mi ha mai voluto vendere, non sentiva ragioni, si è sempre impuntato. Quindi, in caso, era il contrario: Moratti e l'Inter mi volevano, ma per i Sensi io sono sempre stato incedibile. E questo va detto. Per lui non c'era discussione, così come per me: rimanere a Roma. Questa è la verità".