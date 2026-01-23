Di Francesco: "Lazio in crisi? Io penso al mio Lecce"

Archiviato il lungo tour de force contro squadre di alto rango e la sconfitta casalinga contro il Parma, il Lecce prova a risollevarsi per dare fiato a una classifica che comincia a farsi preoccupante. Al Via del Mare arriva una Lazio tormentata da turbolenze interne sulle questioni del mercato, ma è un avversario da prendere con le dovute cautele. "Credo che l'errore più grande sia quello di guardare gli altri - esordisce il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco, nella consueta conferenza della vigilia -. Devo preparare al meglio i miei, siamo impegnati nella lotta salvezza e dobbiamo preoccuparci dei nostri problemi per migliorare quelle che sono le nostre carenze. La Lazio, al di là del mercato, ha una rosa costruita per arrivare tra le prime sei". Su come affrontarla, il tecnico sembra avere le idee chiare: "Non guardo l'avversario, mi baso su quello che vedo sul campo - prosegue -. Conosco bene l'ambiente romano, in campo vanno i professionisti: pensare che arrivi una squadra allo sbando sarebbe un grande errore. Lavoriamo sui nostri pregi e sulle nostre carenze, sapendo che anche solo tre minuti possono rivelarsi fondamentali".