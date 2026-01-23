Di Francesco: "Lazio in crisi? Io penso al mio Lecce"

23 Gen 2026 - 16:45
© IPA

© IPA

Archiviato il lungo tour de force contro squadre di alto rango e la sconfitta casalinga contro il Parma, il Lecce prova a risollevarsi per dare fiato a una classifica che comincia a farsi preoccupante. Al Via del Mare arriva una Lazio tormentata da turbolenze interne sulle questioni del mercato, ma è un avversario da prendere con le dovute cautele. "Credo che l'errore più grande sia quello di guardare gli altri - esordisce il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco, nella consueta conferenza della vigilia -. Devo preparare al meglio i miei, siamo impegnati nella lotta salvezza e dobbiamo preoccuparci dei nostri problemi per migliorare quelle che sono le nostre carenze. La Lazio, al di là del mercato, ha una rosa costruita per arrivare tra le prime sei". Su come affrontarla, il tecnico sembra avere le idee chiare: "Non guardo l'avversario, mi baso su quello che vedo sul campo - prosegue -. Conosco bene l'ambiente romano, in campo vanno i professionisti: pensare che arrivi una squadra allo sbando sarebbe un grande errore. Lavoriamo sui nostri pregi e sulle nostre carenze, sapendo che anche solo tre minuti possono rivelarsi fondamentali".

Dal mercato sono arrivate forze fresche soprattutto nel reparto offensivo, vero tallone d'Achille dei giallorossi, con l'acquisto di Cheddira: "L'ho trovato voglioso di affrontare questa avventura al meglio - chiarisce il mister -. Ci darà una grossa mano, lo conosco bene. Mi premeva soprattutto verificare la sua voglia e quando ci siamo sentiti mi ha detto subito 'che bello'. Ci aiuterà, ha fatto un solo allenamento ma può sia giocare dall'inizio che a gara in corso".

Sul momento dei suoi, soprattutto in chiave condizione fisica, Di Francesco è esplicito: "Non so quando rientrerà Berisha, dobbiamo recuperarlo con equilibrio: ci vorranno ancora due o tre settimane - ammette -. Per il resto i ragazzi si sentono bene, non ho nulla da rimproverargli sotto il profilo dell'impegno e dobbiamo certamente migliorare, altrimenti non staremmo a parlare dell'ultimo attacco del campionato". 

Ultimi video

01:36
Roma si coccola Pisilli

Roma si coccola Pisilli

00:29
MCH COPPA DEL MONDO SILVIO CAZZANIGA 23/1 MCH

A Milano una targa per il creatore del trofeo della Coppa del Mondo

01:04
lego

Leggende e mattoncini: svelata la Coppa del Mondo LEGO con Materazzi e Cafu

01:34
Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

01:23
Taveri: "Spalletti contro Conte, una sfida quasi… inedita"

Taveri: "Spalletti contro Conte, una sfida quasi… inedita"

01:35
Scamacca si rilancia

Scamacca si rilancia

01:29
Un nome, una sicurezza

Un nome, una sicurezza

01:26
Verso Roma-Milan

Verso Roma-Milan

01:44
Napoli, si rivede Lukaku

Napoli, si rivede Lukaku

01:48
La "prima" Thuram

La "prima" Thuram

01:59
Alta tensione Juve-Napoli

Alta tensione Juve-Napoli

01:23
Questa sera Inter-Pisa

Questa sera Inter-Pisa

01:38
Pio, l'uomo del momento

Pio, l'uomo del momento

02:04
Dall'Europa al campionato

Dall'Europa al campionato

00:47
Le parole di Italiano

Le parole di Italiano

01:36
Roma si coccola Pisilli

Roma si coccola Pisilli

I più visti di Calcio

DICH GILARDINO PRE INTER DICH

Gilardino: "L'Inter è la prima della classe, dovremo fare una partita di personalità e coraggio"

DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

1. Real Madrid: 1161 milioni di euro

Ricavi 24/25, Real Madrid davanti a tutti. Nessuna italiana nella top ten, ma l'Inter...

Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

Dalle prime da titolare alle polemiche: l'agente di Vergara attacca Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:27
Cagliari, Pisacane: "Con la Fiorentina dobbiamo fare una gara impeccabile"
18:39
Pisacane: "Fiorentina forte, Cagliari non si deve esaltare"
18:35
Fabregas carica il Como: "Attenzione massima e mai mollare"
18:10
Serie B, il Pescara domani a Monza per una gara quasi proibitiva
17:50
A Milano una targa per Gazzaniga, che creò la coppa del mondo Fifa