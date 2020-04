Deschamps esalta la scuola Juve: "Livelli altissimi e risultati"

DALLA FRANCIA

Dalle pagine de L'Equipe Didier Deschamps elogia la scuola Juve. "Se allenassi un club, imposterei il lavoro seguendo il modello Juve, lì ci si allena tanto a livelli altissimi per ottenere risultati", ha detto il ct della Francia, che ha poi confidato di non ispirarsi ad alcun collega allenatore. "Inutile dire farò come Sacchi, Cruyff o Guardiola - ha spiegato -. Devi avere i mezzi per fare certi tipi di calcio e ogni allenatore è giudicato in base ai risultati raggiunti".

"Anche da giocatore le etichette non hanno mai trovato il mio interesse, sapevo cosa dovevo fare per essere utile alla mia squadra", ha proseguito Didier Deschamps, parlando poi anche dell'emergenza coronavirus. "È un periodo davvero molto complicato, le famiglie sono in lutto, altre attendono le notizie sui propri cari che stanno lottando per la vita, è davvero terribile e la sofferenza di tutte queste persone mi rattrista - ha raccontato -. I medici e gli infermieri stanno dando il massimo per lottare contro l'epidemia e il minimo che possiamo fare è rispettare le restrizioni al massimo".