Derby Roma-Lazio, Anfp: "Complimenti alle forze dell'ordine"

"Desideriamo complimentarci con i funzionari di polizia e tutte le Forze dell'Ordine che, con grande professionalità e tempestività, hanno garantito la sicurezza durante il derby Roma-Lazio. Grazie a un'operazione accurata e coordinata, è stato possibile evitare il contatto tra le frange estreme delle due tifoserie, disperdendo i gruppi violenti e prevenendo episodi di grave turbativa dell'ordine pubblico". Così in una nota Enzo Letizia segretario dell'associazione nazionale funzionari di polizia. "Particolare menzione va al sequestro di armi artigianali, tra cui lance pericolosissime costruite con lame di taglierini fissate alle estremità, abilmente nascoste nelle siepi nei pressi dello Stadio Olimpico - aggiunge - Questo dimostra ancora una volta la capacità di analisi e prevenzione delle Forze dell'Ordine, che hanno saputo leggere il contesto e intervenire in modo deciso e strategico per neutralizzare le minacce. L'Associazione sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla polizia, compreso l'impiego dei reparti a cavallo, per la gestione efficace delle situazioni di alta tensione, evitando che la tensione degenerasse in violenti scontri. Il nostro plauso va a tutti gli operatori impegnati, che ogni giorno lavorano con dedizione per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il regolare svolgimento degli eventi pubblici. Questo episodio rappresenta un'ulteriore conferma del loro ruolo cruciale nella tutela dell'ordine e della sicurezza nelle nostre città".