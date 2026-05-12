Derby Roma di lunedì? Il 18 maggio un ostacolo in più: lo sciopero generale

Se alla fine dovesse essere confermato lo spostamento dei cinque match (oltre al derby romano ci sono Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina) a lunedì, la nuova data dovrebbe fare i conti con lo sciopero generale indetto dall'USB che coinvolgerà bus, tram e metro in tutta Italia. L'Agenzia per la mobilità ATAC ha già diramato l'allerta per possibili chiusure e disagi a Roma, rendendo più difficile arrivare allo stadio Olimpico e raggiungendo livelli di criticità simili anche a Pisa, Genova, Como e Torino per le altre gare in programma. La protesta, nata per chiedere lo stop al riarmo e lo spostamento delle risorse pubbliche verso salari, servizi pubblici, pensioni e sanità, non si limiterà alla logistica ma colpirà anche scuola e amministrazione pubblica.