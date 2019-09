Demba Ba, attaccante senegalese del Basaksehir con un passato al Chelsea, dà un consiglio a Romelu Lukaku dopo aver letto la lettera della Curva Nord sul caso di Cagliari: "Ecco perché ho deciso di non giocare in A quando ne ho avuto la possibilità. E a questo punto mi auguro che tutti i giocatori di colore lascino questo campionato. Di sicuro non fermerebbe la loro stupidità e il loro odio, ma almeno smetterebbero di colpire altre razze".