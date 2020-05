Del Piero ricoverato in ospedale: colpa di una colica renale

Spavento per Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Juventus, a Los Angeles dove passa gran parte del suo tempo, è stato ricoverato in ospedale per una forte colica renale. L'ex attaccante poi ha voluto tranquillizzare tutti i suoi tifosi postando due foto sorridente sui social dal suo letto: "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male", riferendosi al calcolo renale. Ora qualche giorno di riposo prima di tornare alla vitra normale.