Del Piero debutta a Striscia la notizia nei panni di "Capitan Alex"

Giovedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, in occasione della prima puntata di Striscia la notizia - la voce della presenza arriva in studio un ospite d’eccezione: Alex Del Piero.
Il campione del mondo si propone nei panni inediti di “Capitan Alex”, un supereroe dal cuore sportivo e dall’anima ironica. Riconoscibile dalla X sul petto, suo segno distintivo e arma simbolica contro ingiustizie e disservizi, sarà affiancato da un alleato speciale: il suo fido passero, stavolta in versione extra large.
Tra le situazioni affrontate dal nuovo supereroe del tg satirico di Antonio Ricci, anche quelle più comuni: c’è un’interferenza nel quartiere? Il cancello elettronico non funziona? Arriva “Capitan Alex” che, con una potente e precisa pallonata, risolve a modo suo il problema.
