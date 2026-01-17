Logo SportMediaset

Calcio

De Zerbi si gode un grande Greenwood: 5-2 del Marsiglia sull'Angers

17 Gen 2026 - 23:18

Il Marsiglia si impone 5-2 in trasferta sul campo dell'Angers. Gli uomini di De Zerbi partono forte e segnano quattro gol nei primi quaranta minuti: Gouri sblocca il risultato al 19', Greenwood raddoppia al 24', Traoré segna la terza rete alla mezz'ora e chiude il conto l'ex juventino Weah. Prima dell'intervallo, i padroni di casa accorciano le distanze con Sbai. Nel finale arriva anche il quinto centro del Marsiglia, firmato da Paixao, mentre in pieno recupero, l'Angers accorcia le distanze con Allevinah. Con questo successo gli uomini di De Zerbi restano saldamente al terzo posto, con 35 punti.

Ultimi video

01:31
Chivu sa come si fa

00:25
MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

01:09
DICH CUESTA PARMA 17/1 DICH

Cuesta: "Partita importantissima, vogliamo toglierci delle soddisfazioni in casa"

00:56
DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

02:52
DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

00:36
MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

01:26
Roma, ancora il Torino

Roma, ancora il Torino

00:45
È un David rigenerato

È un David rigenerato

01:58
Spalletti verso Cagliari

Spalletti verso Cagliari

00:34
Max mette in guardia

Max mette in guardia

01:00
Allegri e la fortuna

Allegri e la fortuna

01:40
Conte lancia Vergara

Conte lancia Vergara

01:40
Inter tradizione positiva

Inter tradizione positiva

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

01:31
Chivu sa come si fa

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

Calcio ora per ora
23:33
Locatelli: "Dovevamo essere più cattivi, oggi siamo stati troppo frenetici"
23:30
Pisacane: "Prestazione stoica, tra giochisti e risultatisti io sto nel mezzo"
23:18
De Zerbi si gode un grande Greenwood: 5-2 del Marsiglia sull'Angers
23:15
Mazzitelli: "Notte bellissima che ci porteremo dentro"
21:27
Grosso: "Giocata una grande partita, peccato uscire senza punti"