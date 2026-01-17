De Zerbi si gode un grande Greenwood: 5-2 del Marsiglia sull'Angers

Il Marsiglia si impone 5-2 in trasferta sul campo dell'Angers. Gli uomini di De Zerbi partono forte e segnano quattro gol nei primi quaranta minuti: Gouri sblocca il risultato al 19', Greenwood raddoppia al 24', Traoré segna la terza rete alla mezz'ora e chiude il conto l'ex juventino Weah. Prima dell'intervallo, i padroni di casa accorciano le distanze con Sbai. Nel finale arriva anche il quinto centro del Marsiglia, firmato da Paixao, mentre in pieno recupero, l'Angers accorcia le distanze con Allevinah. Con questo successo gli uomini di De Zerbi restano saldamente al terzo posto, con 35 punti.