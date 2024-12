De Siervo: "Accordo con Meta passo avanti determinante per lotta pirateria"

"La collaborazione con un'azienda tecnologica come Meta è un passo avanti determinante nella lotta senza quartiere che da anni affrontiamo con decisione contro la pirateria online. Per fermare questo crimine, che danneggia il nostro settore e non solo, privandolo di ingenti risorse che permetterebbero di alzare il livello dello spettacolo per tutti gli appassionati, stiamo agendo in ogni direzione". Così Luigi De Siervo, ad della lega Serie A, dopo l'annuncio della collaborazione con Meta per combattere ka pirateria online degli eventi sportivi. "Ringrazio Meta per il supporto e gli strumenti automatici messi a disposizione, a dimostrazione che la collaborazione tra detentori di diritti e piattaforme è possibile, a partire da oggi la vita dei pirati sarà sempre più difficile anche a tutela di tutte le persone oneste", ha aggiunto. "Siamo orgogliosi di collaborare con Lega Serie A per combattere la pirateria online. La collaborazione e il dialogo con i proprietari di contenuti come la Lega Serie A sono la chiave per individuare ed eliminare la pirateria online di eventi sportivi. Meta si impegna profondamente nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale in questo settore e investe notevoli risorse a supporto. Per esempio, abbiamo volontariamente progettato e sviluppato strumenti avanzati come Rights Manager o le API di segnalazione, oltre a condurre sforzi proattivi per individuare e disattivare la pirateria dei contenuti sportivi, il tutto senza alcun costo per i detentori dei diritti. La nostra collaborazione con la Lega Serie A ci aiuterà a perfezionare questi programmi e ad essere un esempio per il resto del mondo nel mostrare il modo migliore per combattere la pirateria", ha dichiarato Luca Colombo, Country Director di Meta in Italia.