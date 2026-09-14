IL CASO

De Roon, la corsa sotto la Sud alla fine di Roma-Atalanta fa discutere: ecco il motivo del gesto

I bergamaschi hanno esposto uno striscione in cui definiscono De Roon una 'bandierina'

14 Set 2026 - 14:48
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Undici anni all'Atalanta, una storica vittoria dell'Europa League, tanti momenti indimenticabili che hanno riscritto la storia della società bergamasca e incantato l'Italia calcistica. Tutto potevano aspettarsi i tifosi della Dea, tranne che un clamoroso plot twist che avrebbe portato De Roon, nel giro di poche ore, a esultare sotto la curva di una squadra nemica per un gol segnato... proprio all'Atalanta. 

La corsa e la spiegazione

 Dopo anni di gioie e trionfi, ai tifosi della Dea non è proprio andata giù la corsa di Marten De Roon insieme ai suoi nuovi compagni di squadra sotto la curva giallorossa per festeggiare il gol allo scadere di Soulé. Sarà per la storica inimicizia con la Roma, sarà per la rapidità con cui l'olandese ha lasciato Bergamo: lo striscione con scritto 'Addio bandierina' sintetizza perfettamente il pensiero in casa nerazzurra. Ma a tutto c'è una spiegazione. Secondo la ricostruzione, al momento del gol di Soulé, De Roon avrebbe visto tutta la panchina scattare in piedi e correre per andare ad abbracciarsi e a quel punto non se l'è sentita di non prendere parte a un momento di squadra, soprattutto essendo l'ultimo arrivato. Giunto sotto la curva, l'olandese non ha rivolto gesti eclatanti a nessuno, ma si è limitato a congratularsi con i nuovi compagni. Insomma, nulla di fuori dalle righe, ma in casa Atalanta il gesto non è passato inosservato...

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