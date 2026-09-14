De Roon, la corsa sotto la Sud alla fine di Roma-Atalanta fa discutere: ecco il motivo del gesto

Dopo anni di gioie e trionfi, ai tifosi della Dea non è proprio andata giù la corsa di Marten De Roon insieme ai suoi nuovi compagni di squadra sotto la curva giallorossa per festeggiare il gol allo scadere di Soulé. Sarà per la storica inimicizia con la Roma, sarà per la rapidità con cui l'olandese ha lasciato Bergamo: lo striscione con scritto 'Addio bandierina' sintetizza perfettamente il pensiero in casa nerazzurra. Ma a tutto c'è una spiegazione. Secondo la ricostruzione, al momento del gol di Soulé, De Roon avrebbe visto tutta la panchina scattare in piedi e correre per andare ad abbracciarsi e a quel punto non se l'è sentita di non prendere parte a un momento di squadra, soprattutto essendo l'ultimo arrivato. Giunto sotto la curva, l'olandese non ha rivolto gesti eclatanti a nessuno, ma si è limitato a congratularsi con i nuovi compagni. Insomma, nulla di fuori dalle righe, ma in casa Atalanta il gesto non è passato inosservato...