Daniel Maldini negativo ai test tossicologici: pubblica la prova sui social

L'incidente nella notte tra sabato e domenica fa restare Daniel Maldini senza patente. L'attaccante del Cagliari, figlio di Paolo Maldini, è infatti risultato positivo all’alcol test, motivo per cui gli è stata ritirata la patente ed è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre gli esami tossicologici effettuati in ospedale hanno dato esito negativo come comunicato dal club sardo.
"Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra" il comunicato ufficiale dei rossoblù.
Maldini in seguito ha pubblicato il risultato dei test su Instagram.