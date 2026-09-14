Centenario Fiorentina, Commisso: "Nostra responsabilità proteggere straordinaria storia viola e costruire il futuro'

14 Set 2026 - 14:41
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"La nostra responsabilità adesso è proteggere questa storia straordinaria, mentre continuiamo a costruire il futuro della Fiorentina. Per competere con ambizione, investire nel nostro settore giovanile, dare a ragazzi e ragazze italiane e toscane l'opportunità di sognare di vestire un giorno i colori viola, rappresentare Firenze e la Toscana con dignità, ovunque la Fiorentina vada. E far sì che la prossima generazione erediti un club ancora più forte di quello che ci è stato dato". Lo ha detto il presidente del club viola, Joseph B.Commisso nel suo discorso di ringraziamento per il Pegaso d'oro, massima onorificenza della Regione Toscana, consegnato oggi per i 100 anni della Fiorentina. "Accettiamo il Pegaso d'oro con grandissimo orgoglio - ha detto -. Ma cosa ancora più importante, lo accettiamo con un profondo senso di responsabilità. Per coloro che sono venuti prima di noi, per coloro che sono qua oggi, e per coloro che porteranno il colore viola nel prossimo secolo. Quindi, dal profondo del mio cuore voglio dire grazie presidente Giani, grazie Toscana, grazie Firenze, e grazie a tutta la famiglia viola, per questi 100 anni di storia, per questi 100 anni di passione, e per i prossimi 100 anni a venire". Per poi concludere: "Forza viola, oggi, domani, sempre". Nel suo intervento Commisso ha anche ricordato il padre Rocco. "Questa è una cerimonia grande carico emotivo personale. Mio padre ha capito fin dal primo momento che la Fiorentina era ben più di un club di calcio", "si è innamorato della sua storia e della sua gente, ha compreso l'importanza di qualcosa che esisteva prima di noi e che dovrebbe esistere anche ben dopo di noi. Credeva negli investimenti, nel costruire qualcosa, credeva nei nostri giovani, e soprattutto nel poter creare qualcosa di lungo termine, qualcosa che durasse per la Fiorentina. Vorrei che anche lui fosse qui con noi oggi, ma so già quanto sia orgoglioso di vedere la Fiorentina nel suo centenario ricevere la più grande onorificenza della Regione Toscana. E so anche che, ovunque lui sia, lui oggi è un tifoso viola".

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