Atalanta, il messaggio social di de Roon: "Fa male, ma voltiamo pagina"

23 Apr 2026 - 20:31
© de Roon

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"Fa male uscire così, ma abbiamo il dovere di voltare pagina. Dopo una buona prestazione come ieri, abbiamo l'obbligo di affrontare questo finale di stagione con la massima ambizione". Lo scrive sui propri profili ufficiali sui social network Marten de Roon, capitano dell'Atalanta, all'indomani dell'eliminazione ai rigori con la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

"Voglio ringraziare voi tifosi, meritavate un esito diverso. Non ci dimenticheremo della vostra spinta domenica allo stadio, quella di ieri al nostro arrivo e durante tutta la partita", conclude il centrocampista olandese. I bergamaschi, che raggiungendo la finale del trofeo nazionale col settimo posto attuale in campionato avrebbero conquistato automaticamente la qualificazione alla Conference League, a 54 punti devono recuperarne 4 al Como e alla Roma e ben 9 alla Juventus, l'ultima a oggi a qualificarsi in Champions, a 5 giornate dal termine. 

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