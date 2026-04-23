Atalanta, il messaggio social di de Roon: "Fa male, ma voltiamo pagina"

"Voglio ringraziare voi tifosi, meritavate un esito diverso. Non ci dimenticheremo della vostra spinta domenica allo stadio, quella di ieri al nostro arrivo e durante tutta la partita", conclude il centrocampista olandese. I bergamaschi, che raggiungendo la finale del trofeo nazionale col settimo posto attuale in campionato avrebbero conquistato automaticamente la qualificazione alla Conference League, a 54 punti devono recuperarne 4 al Como e alla Roma e ben 9 alla Juventus, l'ultima a oggi a qualificarsi in Champions, a 5 giornate dal termine.