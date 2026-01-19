De Laurentiis, cordoglio Napoli per perdita papà De Martino
19 Gen 2026 - 19:12
Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli "sono vicini all'amico Stefano De Martino in questo momento di dolore per la perdita del caro papà". E' quanto si legge in un tweet sul profilo del club azzurro.
