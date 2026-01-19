Logo SportMediaset

Calcio

De Laurentiis, cordoglio Napoli per perdita papà De Martino

19 Gen 2026 - 19:12

Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli "sono vicini all'amico Stefano De Martino in questo momento di dolore per la perdita del caro papà". E' quanto si legge in un tweet sul profilo del club azzurro. 

Ultimi video

01:51
DICH AKANJI 2 SU CHIVU / FUTURO / RUOLO PRE ARSENAL 19/01 SRV

Akanji: "Resto all'Inter? Ho detto no a…"

00:54
DICH CONTE PRE COPENAGHEN SU CALENDARIO PER SITO 19/1 DICH

Conte si sfoga: "Calendario assurdo, i giocatori così rischiano"

00:56
DICH CONTE PRE COPENAGHEN SU MERCATO PER SITO 19/1 DICH

Conte sul mercato: "Con il club totale sintonia, sanno cosa ci serve"

01:29
DICH CONTE PRE COPENAGHEN SU EMERGENZA PER SITO 19/1 DICH

Conte: "Emergenza? Niente alibi, siamo qui per trovare soluzioni"

00:34
DICH HOJLUND PRE COPENAGHEN SU RISULTATO ED EMERGENZA PER SITO 19/1 DICH

Hojlund oltre l'emergenza: "Gruppo forte, siamo qui per vincere"

01:46
SRV RULLO INTER AKANJI, L'UOMO DELLA SVOLTA - PRE ARSENAL 19/1 (MUSICATO) SRV

Si scrive Akanji, si legge "insostituibile": Inter, ecco i segreti dell'uomo della svolta

02:12
SRV RULLO INTER VIGILIA ARSENAL CON CHIVU 19/01 SRV

Inter, notte speciale con l’Arsenal: le scelte e le parole di Chivu

01:27
SRV RULLO FOCUS MALEN OK EDL EDL

Roma, è già "Malen-Mania"! Lui e Robinio Vaz fanno di nuovo sognare la città

01:47
13 SRV SUPER FULLKRUG SRVok

Il Milan si gode super Füllkrug: e i tifosi ripensano a Bierhoff…

00:29
MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

01:50
SRV RULLO JUVENTUS, LA SETTIMANA DELLA VERITA' 19/01 (MUSICATO) SRV EDL OK

Juventus, la verità in una settimana

01:44
DICH CHIVU 1 SU PERFEZIONE E RISATA PRE ARSENAL 19/01 SRV

"Difesa speciale per l'Arsenal?". E Chivu scoppia a ridere

02:03
DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

01:36
DICH CHIVU 3 SU LAUTARO ALLA TOTTI PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Lautaro alla Totti? Si diverte"

01:29
DICH AKANJI 1 SU ARSENAL E BAYERN PRE ARSENAL 19/01 SRV

Akanji: "L'Arsenal non è la squadra migliore d'Europa"

01:51
Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:32
Juve, John Elkann al Teatro Regio per l'evento dedicato a Vialli
20:19
Buffon: "La Juve ha messo un mattoncino per tornare protagonista"
19:12
De Laurentiis, cordoglio Napoli per perdita papà De Martino
19:12
Empoli, Pellegri operato al crociato destro: stagione finita
18:41
Lega Serie A, Simonelli: "Milan-Como a Perth? Con senno di poi ipotesi azzardata"