De Bruyne, Lewandowski e Neuer finalisti per il premio "Calciatore dell'Anno Uefa"

Il primo ottobre a Nyon, in occasione dei sorteggi per i gironi della prossima Champions League, la Uefa assegnerà le tradizionali riconoscenze individuali. In un anno senza Pallone d'Oro, il premio più atteso riguarda quello di Calciatore dell'anno, che verrà assegnato a uno dei tre finalisti Manuel Neuer, Kevin De Bruyne e Robert Levandowski. Il primo tra gli esclusi dal podio è Lionel Messi che, al pari di Neymar, ha ricevuto 53 voti. Subito dopo troviamo Thomas Muller (41), Kylian Mbappé (39), Thiago Alcantara (27), Joshua Kimmich (26) e Cristiano Ronaldo, che chiude la top ten con 25 preferenze.