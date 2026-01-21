Scintille in casa Beckham, arriva la risposta di David al figlio Brooklyn

© Getty Images
Dopo il lungo post social con cui Brooklyn Beckham ha attaccato i genitori David e Victoria per le interferenze nel suo matrimonio con Nicola Peltz, l'ex calciatore inglese è intervenuto nel corso del programma finanziario Squawk Box su CNBC e ha anche risposto alle accuse.
"I miei figli hanno fatto degli errori, ma ai figli è concesso sbagliare e anche così imparano. A volte bisogna lasciarglielo fare". Queste le parole di David Beckham che ha cercato di mettere alle spalle il caso mediatico della settimana.
Cosa era accaduto in precedenza - Brooklyn Beckham, 26 anni e sposato da 3, aveva accusato sui social (dove è seguito da 16 milioni di persone) mamma e papà di voler "rovinare" il suo matrimonio con la moglie Nicola, attrice americana figlia del miliardario Nelson Peltz e dell'ex modella Claudia Heffner.
"Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia", le parole di Brooklyn, che ha parlato di atteggiamenti "meschini" fra cui la cancellazione "all'ultimo minuto" del confezionamento di abiti per la nuora, dopo che questa si era mostrata "entusiasta" di poterli sfoggiare. O ancora mancando platealmente d'invitarla alla festa per il 50esimo compleanno di David.
"Io non intendo lasciarmi controllare, mi difendo per la prima volta in vita mia", aveva inoltre detto Brooklyn.