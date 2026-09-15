"Notizie false per abbassare il valore della Lazio e costringere Lotito a vendere", l'accusa dei pm

Diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della Lazio e costringere Claudio Lotito a cedere il controllo della società. È questa l'accusa contestata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, indagati nell'inchiesta che ha portato a una serie di perquisizioni eseguite dai carabinieri del Nucleo investigativo. L'ipotesi di reato è quella di manipolazione del mercato e, secondo i magistrati, le condotte sarebbero andate avanti dal giugno 2024 fino a oggi.



Nel decreto di perquisizione i pm sostengono che i tre, "agendo in concorso tra loro e con terzi", avrebbero contribuito alla diffusione di notizie ritenute false attraverso social network, la testata online Millenovecento e articoli pubblicati sul quotidiano 'Il Tempo'. Tra le informazioni finite sotto la lente della Procura figurano la presunta imminente vendita del 67% della Lazio, il presunto stato di decozione delle società riconducibili a Lotito e l'asserito piano per far retrocedere volontariamente la squadra al fine di incassare il cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro.