Fiorentina, De Gea fenomenale sui rigori: lo spagnolo è un'arma ipnotica che in Serie A mancava dal 2016

Un bentornato definitivo a grandi livelli per il portiere spagnolo, un fuoriclasse rimasto lontano dai campi per oltre un anno ad allenarsi da solo in attesa della chiamata giusta arrivata, sì, ma nello scetticismo tipico toscano. E invece, invece l'ex Manchester United si è preso il posto da titolare facendo le prove già nei playoff di Conference League contro la Puskas Academy, risultando decisivo nella lotteria dal dischetto, fino a vestirsi da supereroe contro il Milan in una giornata particolare per i portieri, la stessa in cui il portiere del Girona Gazzaniga ne ha neutralizzati addirittura tre nello stesso match (due ufficialmente, più uno fatto ribattere).