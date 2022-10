Da Haifa al JHotel senza passare da casa: Juve in ritiro fino al derby

© Getty Images

Juve subito in ritiro. Subito al JHotel senza neppure passare da casa. Dopo aver passato la notte ad Haifa, i bianconeri sono decollati da Tel Aviv per fare ritorno a Torino: nessun rompete le righe all'arrivo a Caselle, ma immediata direzione Continassa dove il gruppo resterà sino al derby di sabato pomeriggio. Un ritiro annunciato ieri sera dopo il pesantissimo ko contro il Maccabi Haifa che ha compromesso quasi irrimediabilmente il cammino in Champions della Juve e che la società spera possa aiutare a ricompattare la squadra. Quattro giorni che serviranno per preparare un'altra tappa cruciale di questa sinora disgraziata stagione: alle porte c'è infatti la stracittadina, il confronto con il Torino che vale oggi molto più dei tre punti in palio. Con una classifica deficitaria, dopo il doppio pesante crollo contro Milan e Maccabi, con uno spogliatoio in fermento e una tifoseria pronta a contestare, Max Allegri si gioca una buona fetta del proprio futuro. Per quanto il presidente Agnelli abbia rinviato ogni giudizio e decisione a fine stagione - le sue parole sono più che altro sembrate un divorzio posticipato - è chiaro che i risultati prossimi venturi non potranno non avere un peso. Da qui alla pausa per i Mondiali sulla strada dei bianconeri ci sono, oltre al Torino, Empoli, Lecce, Inter, Verona e Lazio in campionato, Benfica e Psg in Champions: otto partite per capire quale Juve ritroveremo a gennaio. E soprattutto con chi (in panchina) la ritroveremo.