Da Galliani a Marotta: il mondo del calcio alla presentazione del libro di Giorgio Perinetti

Quando parla di Emanuela, Perinetti non nasconde l'emozione. "La perdita di mia figlia è stata una lotta impari", racconta il dirigente sportivo alla platea, sottolineando la difficoltà di riconoscere in tempo i segnali della malattia. Il ricordo scorre netto, senza retorica. L'autore spiega quanto sia stato complicato affrontare quella battaglia, spesso silenziosa, e come la scrittura sia diventata una forma di elaborazione del dolore. Ogni frase rimanda a un rapporto profondo, segnato da amore, paura e smarrimento. "Ho voluto che fosse un racconto nudo e crudo, per rendere l'idea di cosa sia un disagio così grande per un genitore, nel cercare una soluzione che non c'era - spiega Perinetti -. L'importante però è il messaggio lanciato da mia figlia negli ultimi giorni. Dopo aver sempre negato la necessità di una cura, ha cercato di sopravvivere, si è attaccata alla vita. Forse con questo messaggio possiamo salvare qualcuno e se si salva anche solo una persona abbiamo fatto la cosa giusta". "Sono grato a tutto il mondo del calcio che mi ha sempre manifestato solidarietà. Il mio intento comunque è quello di sperare di essere utile, dare il mio contributo, dare forza alle associazioni che si occupano di questo problema - aggiunge -. Portando un minimo messaggio di speranza".