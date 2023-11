Il calcio piange Emanuela Perinetti: manager e figlia di Giorgio

© instagram

Il mondo del calcio piange Emanuela Perinetti. Figlia del direttore sportivo Giorgio, ora all'Avellino, aveva 34 anni e lavorava nel pallone come marketing manager. Si è spenta prematuramente a causa di un brutto male dopo diverse settimane di ricovero a Milano. Il padre Giorgio l'ha raggiunta per i suoi ultimi, drammatici attimi di vita. L'Avellino, dopo il match contro la Juve Stabia, si è chiuso in silenzio stampa. Da Ciro Ferrara a Nicola Amoruso e Marco Amelia: tanti i messaggi di cordoglio sui social. Tutta la redazione di Sportmediaset si unisce alle condoglianze alla famiglia Perinetti e si stringe in un caldo abbraccio.