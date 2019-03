Da Buffon a Maldini, Zanetti e Totti: in campo (al top) a 40 anni

20/03/2019

In campo a 40 anni: se Iker Casillas con il rinnovo del contratto con il Porto aspira a questo traguardo, ci sono molti giocatori che in epoca più o meno recente sono riusciti a compiere questa impresa. Addirittura Marco Ballotta, portiere di lungo corso, ha giocato in serie A con la maglia della Lazio a 44 anni compiuti. Molti dei giocatori più longevi sono italiani o hanno giocato in serie A. In cinque hanno timbrato il cartellino ben oltre il compimento del quarantunesimo anno: Dino Zoff con la Juventus, Amedeo Carboni con il Valencia, Billy Costacurta con il Milan e Pietro Vierchowod con il Piacenza, mentre Gigi Buffon, che ha compiuto 41 anni lo scorso gennaio, continua la sua carriera nel Paris Saint Germain in attesa di capire se chiuderà qui o tra un anno. A un passo dai 41 anni è andato Paolo Maldini (che ha smesso a 40 anni e 11 mesi), come più o meno è successo a Javier Zanetti (40 anni e 9 mesi) e Francesco Totti (40 anni e 8 mesi), mentre il portiere Albano Bizzarri, che ha superato i 40 anni, continua a giocare con la maglia del Perugia.