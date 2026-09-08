Juventus, ecco come stanno andando i calciatori in prestito: brillano le stelline Adzic e Licina

L'eroe di Juventus-Inter 4-3 si sta facendo notare nelle fila del Sassuolo. Sono già due i gol messi a referto dal classe 2006 in quattro partite tra Serie A e Coppa Italia, ultimo dei quali stava quasi regalando il successo esterno ai neroverdi in quel di Bologna. Grande fiducia da parte di Aquilani, che lo sta schierando da mezzala nel 4-3-3 con licenza di avanzare sulla trequarti. La Juventus ha mantenuto il diritto di controriscatto a 1.7 milioni.