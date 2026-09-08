Champions: spagnolo Gil Manzano arbitro Fenerbahce-Roma, Gozubuyuk per Como-Lipsia

La Uefa ha designato lo spagnolo Jesús Gil Manzano come arbitro di Fenerbahce-Roma, gara valida per la prima giornata della fase campionato di Champions League in programma giovedì pomeriggio (ore 18.45) al Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul. Assistenti i connazionali Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso; quarto ufficiale Juan Martínez Munuera, al Var Cesar Soto Grado e Valentín Gómez. Designato anche l'arbitro di Como-Lipsia, in programma sempre giovedì (ore 21) allo stadio Sinigaglia: dirigerà l'incontro l'arbitro olandese Serdar Gozubuyuk, assistenti Patrick Inia e Rogier Honig; Jeroen Manschot quarto uomo, al Var Dennis Higler e Pol van Boekel.