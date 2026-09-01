La Cremonese scaccia via la crisi: blitz di Giampaolo che elimina il Parma nel segno di Licina

È la Cremonese a superare i sedicesimi di finale di Coppa Italia, assicurandosi così la sfida degli ottavi contro il Como di Fabregas. I lombardi superano 2-0 il Parma al Tardini, dove a decidere l’incontro sono i gol di Lottici Tessadri e Licina. L’avvio di gara è a forti tinte grigiorosse, con Lottici Tessadri bravo a portare avanti la formazione allenata da Giampaolo già al 5’: il centrocampista della Cremo non sbaglia a tu per tu con Daffara, dopo essere riuscito a sorprendere la difesa ducale con una perfetta percussione centrale. Gli ospiti tengono il campo con maggiore sicurezza e al 17’ si rendono nuovamente pericolosi con il debuttante Licina, mentre a provare a scuotere il Parma alla mezz’ora sono Frigan e Fabbian, le cui conclusioni vengono però fermate da Grassi e Agazzi. Sempre Frigan sfiora poi l’incrocio dei pali con un sinistro affilato al 35’, prima del 2-0 timbrato proprio dal talentuoso diciannovenne Licina al 41’: arrivato alla Cremonese in prestito dalla Juventus U23 (che lo ha acquistato dal Bayern Monaco), il tedesco supera Daffara con un favoloso cucchiaio di mancino da posizione defilata.
Agazzi respinge quindi sulla linea di porta il colpo di testa di Elphege, mentre un tiro di Romero termina di poco alto in apertura di secondo tempo. Al 72’ è invece De Luca a sciupare la chance per il tris dei lombardi, con il triplice fischio che ufficializza dunque il 2-0 finale. La Cremonese elimina così il Parma, concedendosi un sorriso dopo un avvio di stagione complicato in Serie B.
IL TABELLINO
Parma (4-3-3): (4-3-3): Daffara; Britschgi, Drobnic, Valenti, Carboni (78’ Valeri); Fabbian, Konate (46’ Keita), Ordonez; Frigan (63’ Almqvist), Elphege (46’ Toure), Diallo (46’ Romero). A disposizione: Corvi, Mazzocchi, Ndiaye, Cremaschi, Delprato, De Martis, Troilo, Pajsar, Lontani. Allenatore: Cuesta
Cremonese (4-2-3-1): Agazzi; Vogliacco (78’ Bianchetti), Fellipe Jack, Grassi, Rocchetti (46’ Luperto); Lottici Tessadri, Pontisso; Elia (46’ Vandeputte), Berti (85’ Djuric), Licina; Nasti (70’ De Luca). A disposizione: Festa, Liberali, Thorsby, Gerli, Lordkipanidze, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 5’ Lottici Tessadri, 41’ Licina
Ammoniti: Valenti (P), Licina (C)