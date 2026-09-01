La Cremonese scaccia via la crisi: blitz di Giampaolo che elimina il Parma nel segno di Licina

È la Cremonese a superare i sedicesimi di finale di Coppa Italia, assicurandosi così la sfida degli ottavi contro il Como di Fabregas. I lombardi superano 2-0 il Parma al Tardini, dove a decidere l’incontro sono i gol di Lottici Tessadri e Licina. L’avvio di gara è a forti tinte grigiorosse, con Lottici Tessadri bravo a portare avanti la formazione allenata da Giampaolo già al 5’: il centrocampista della Cremo non sbaglia a tu per tu con Daffara, dopo essere riuscito a sorprendere la difesa ducale con una perfetta percussione centrale. Gli ospiti tengono il campo con maggiore sicurezza e al 17’ si rendono nuovamente pericolosi con il debuttante Licina, mentre a provare a scuotere il Parma alla mezz’ora sono Frigan e Fabbian, le cui conclusioni vengono però fermate da Grassi e Agazzi. Sempre Frigan sfiora poi l’incrocio dei pali con un sinistro affilato al 35’, prima del 2-0 timbrato proprio dal talentuoso diciannovenne Licina al 41’: arrivato alla Cremonese in prestito dalla Juventus U23 (che lo ha acquistato dal Bayern Monaco), il tedesco supera Daffara con un favoloso cucchiaio di mancino da posizione defilata.