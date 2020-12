Serie A: Crotone-Spezia 4-1, prima vittoria per i calabresi

CROTONE-SPEZIA 4-1

di

ANDREA GHISLANDI

Nel secondo anticipo dell'11a giornata di Serie A, il Crotone batte 4-1 lo Spezia e conquista la prima vittoria in campionato. Allo Scida, i padroni di casa passano al 7' grazie a Messias, ma un errore di Zanellato in disimpegno regala a Farias il pareggio (18'). La gara si decide a inizio ripresa, con i gol di Reca (49') e il tris di Eduardo (56'). Poker d Messias al 96'. I calabresi rimangono ultimi con 5 punti, i liguri sono fermi a quota 10. Il Crotone si sblocca dopo 11 giornate lapresse

LA PARTITA

Dopo 11 giornate i calabresi finalmente si sbloccano, vincono lo scontro-diretto con gli spezzini e danno una piccola sistemata a una classifica che con il passare delle settimane si è fatta sempre più complicata, portandosi a una lunghezza da Genoa e Torino e a 4 dalla Fiorentina. La strada, ovviamente, è ancora lunghissima, ma vincere aiuta a vincere e quindi quella di oggi allo Scida potrebbe rappresentare una svolta al campionato sin qui anonimo dei ragazzi di Stroppa, capaci di racimolare la miseria di due punticini, uno di questi con la Juve campione d'Italia. Per lo Spezia un brutto stop: la squadra di Italiano ha pagato a caro prezzo gli errori difensivi in serie.

Partono forte i padroni di casa e al primo affondo passano: il lancio lungo di Molina trova Messias, che punta Terzi e dal limite lascia partire un sinistro rasoterra vincente (7'). Gli ospiti non si scompono e cominciano a macinare gioco. Le conclusioni di Pobega e Farias sono imprecise, ma Farias al 18' non sbaglia su gentile regalo di Zanellato che sbaglia il disimpegno. Il gol subito fa traballare i calabresi e Cordaz dice no a Piccoli, bravo a liberarsi di due avversari con uno scavetto (21'). I liguri fanno la gara e i calabresi provano a pungere in contropiede, ma nel primo tempo non si registrano altre emozioni, a parte un tiro murato di Messias e un tiro potente ma centrale di Farias, gli uomini che decidono la sfida.

L'equilibrio si spezza definitivamente a inizio ripresa. La bella parata di Provedel su Messias e brutto presagio per lo Spezia, che al 49' va sotto: Reca mette a sedere Sala e in diagonale fa secco Provedel. L'assist è ancora di Molina, al secondo di giornata. I titoli di coda 7 minuti dopo: imbucata di Messias per Pedro Pereira, palla in area e gol facile a porta vuota per Eduardo, alla prima da titolare. Italiano le prova tutte e si gioca le carte Gyasi, Maggiore e Verde, ma sono i calabresi a realizzare il poker in pieno recupero con il migliore in campo Messias, che si era visto annullare poco prima un gol per fuorigioco millemetrico.

LE PAGELLE

Messias 7,5 - Con un cognome così le battute vengono facili, ma senza dubbio ha la maggior parte del merito nella prima vittoria dei suoi, tre punti che probabilmente hanno anche salvato Stroppa. Sblocca il match e lo chiude, si vede anche annullare un gol per fuorigioco millimetrico. Un sinistro che illumina.

Molina 7 - Dal suo piede partono i due assist per Messias e Reca, sfiora anche la gioia personale ma Provedel si oppone. Un gregario dai piedi buoni.

Zanellato 4,5 - Imperdonabile l'errore in appoggio che regala a Farias il pari e rischia di compromettere la gara. Per sua fortuna i co,mpagni rimediano: cena pagata a tutti.

Farias 6,5 - Il brasiliano, insieme a Provedel, è in più in palla dei suoi. Bravo ad approfittare del regalo di Zanellato, ci prova anche in altre occasioni senza la stessa fortuna.

Terzi 5 - La velocità di Messias lo manda spesso in crisi. Insieme al compagno Chabot naufraga in un pomeriggio da dimenticare.

Sala 5 - Italiano lo lancia a inizio ripresa per lo spento Ferrer, ma l'ex Spal fa peggio del compagno. Si fa mettere a sedere da Reca, errore imperdonabile per un difensore.

IL TABELLINO

CROTONE-SPEZIA 4-1

Crotone (3-5-2): Cordaz 6,5; Magallan 5,5 (28' st Cuomo 6), Marrone 6,5, Luperto 6,5; Pedro Pereira 6, Eduardo 6,5 (38' st Vulic sv), Zanellato 4,5 (44' st Riviere sv), Molina 7, Reca 6,5; Messias 7,5, Simy 5,5. A disp.: Crespi, Festa, Golemic, Dragus, Crociata, Rojas, Djidji, Siligardi. All.: Stroppa 7

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Ferrer 5,5 (1' st Sala 5), Terzi 5, Chabot 5, Bastoni 6 (38' st Marchizza sv); Estevez 5,5, Ricci 6, Pobega 5 (13' st Maggiore 6); Agudelo 6 (13' st Gyasi 5,5), Piccoli 6, Farias 6,5 (37' st Verde sv). A disp.: Krapikas, Acampora, Mora, Agoume, Bartolomei, Deiola, Erlic. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Giua

Marcatori: 7' e 51' st Messias (C), 18' Farias (S), 4' st Reca (C), 11' st Eduardo (C)

Ammoniti: Chabot (S), Ferrer (S), Messias (C), Eduardo (C), Maggiore (S), Magallan (C)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Il Crotone non segnava quattro gol in una partita di Serie A da aprile 2018 (4-1 contro il Sassuolo).

Questa è solo la seconda occasione in cui il Crotone riesce a segnare con tre giocatori diversi in una partita di Serie A, dopo Verona-Crotone del gennaio 2018 (Ricci, Stoian, Barberis).

Se si considerano i primi 15 minuti dei due tempi lo Spezia ha subito 12 gol in questo campionato (sei e sei), almeno il doppio rispetto alle altre squadre di Serie A.

Il Crotone ha trovato il gol dopo 417 minuti senza reti in Serie A.

Il primo gol di Junior Messias, arrivato dopo sei minuti e 34 secondi, è stato il più veloce del Crotone in questo campionato – il secondo (95:52) il più tardivo.

Lo Spezia ha subito gol in otto partite su 11: in queste otto occasioni ha sempre concesso almeno due reti.

In otto partite di campionato con lo Spezia Diego Farias ha segnato due gol, tanti quanti nelle 18 presenze della scorsa stagione con il Lecce.

Lo Spezia ha subito sei gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, più di ogni altra squadra - di fatto lo Spezia ha la peggior difesa anche nei primi 15 minuti del secondo tempo (sei gol subiti).

Primo gol per Arkadiusz Reca in Serie A, dopo 38 presenze e 29 tiri.

Quattro gol oggi per il Crotone, tanti quanti quelli realizzati nelle sette partite precedenti di Serie A.

Il Crotone è tornato a vincere dopo 13 partite di Serie A in cui aveva trovato tre pareggi e 10 sconfitte.

Il Crotone ha segnato tre gol nel secondo tempo: in tutto il resto del campionato ne aveva realizzato solo uno (Simy contro il Sassuolo).

Pedro Pereira non forniva un assist in Serie A da ottobre 2015 (Sampdoria-Inter).

Era da aprile 2018 che un giocatore del Crotone non realizzava una doppietta in Serie A (Marcello Trotta).