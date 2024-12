Cristiano Ronaldo a gamba tesa: "Vinicius avrebbe meritato il Pallone d'Oro"

"Vinicius avrebbe meritato il Pallone d'Oro, non è stata una decisione equa a mio avviso. Lo meritava anche Rodri, ma credo che quest'anno avrebbe meritato Vinicius per il gol in finale di Champions League. È per questo che mi piace il Globe Soccer Awards, consegna i premi nella maniera più equilibrata possibile". Lo ha detto Cristiano Ronaldo sul palco di Dubai ai Globe Soccer Awards dopo aver ricevuto il premio speciale 'top goal scorer of all time' dedicato al miglior marcatore di tutti i tempi.