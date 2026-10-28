Figc: incontro interlocutorio tra le leghe, nuovo aggiornamento venerdì

28 Ott 2026 - 19:42
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Vertice interlocutorio questo pomeriggio tra le quattro Leghe di Serie A, Serie B, LegaPro e Lnd per cercare di trovare una quadra in vista delle prossime elezioni federali. Secondo quanto appreso da LaPresse, l'incontro telefonico, già fissato da tempo è stata l'occasione per fare il punto dopo la situazione che si è creata nella massima serie con i club sostanzialmente divisi tra due possibili candidati: il commissario Giovanni Malagò e l'ex vicepresidente di Milan e Monza Adriano Galliani. L'obiettivo delle altre leghe è quello di provare a mantenere l'unità ed anche per questo non ci sono state prese di posizione, in attesa che la Serie A converga su un unico candidato. Sempre secondo quanto si apprende, un nuovo aggiornamento tra le quattro leghe è previsto venerdì dopo un vertice tra i club di Serie A, in cui si proverà a trovare una soluzione. Se necessario leghe e club si aggiorneranno a oltranza ancora fino al 4 novembre, data entro cui dovranno essere formalizzate le candidature a presidente della Figc.

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