Inter, Chivu: "Ecco perché Stankovic e Thuram giocano titolari"

28 Ott 2026 - 18:17
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"Stankovic è un giocatore dell'Inter e quindi gioca, lo abbiamo scelto per la sua crescita da quando è passato tra i professionisti, ha vinto in Belgio, è stato protagonista in Champions, ci fidiamo delle sue qualità e siamo felici di averlo con noi". Prima della sfida di Venezia, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu spiega la scelta di schierare il figlio di Dejan nella formazione titolare. "Ancora Thuram? Dobbiamo far giocare chi sta bene senza sottovalutare le partite, ora abbiamo la testa al Venezia, dopo penseremo al derby e alle altre", ha detto a Sky. "Pio Esposito non sta bene, non stava bene neanche domenica - ha detto - Ha avuto la febbre, ha avuto un lutto in famiglia e gli facciamo le condoglianze, lunedì aveva ancora la febbre".

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