Udinese, Nani: "Momento difficile, dobbiamo cambiare le cose. Oggi deve essere il punto di svolta"

"Arriviamo da sei sconfitte consecutive, ma anche con la consapevolezza che la squadra non è questa", parola di Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese intervistato da Dazn prima del match contro il Parma. "Non siamo il risultato delle ultime sei, siamo la squadra che ha fatto partite importanti anche quest'anno contro Como e Lazio. Questo è un momento non semplice, ma è un nostro dovere, compito e responsabilità cambiare lo stato delle cose e riprendere il percorso iniziato due anni fa. Speriamo che oggi possa essere il punto di svolta".