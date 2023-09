Leggenda

Il portoghese realizza una marcatura nella vittoria dell'Al Nassr contro l'Al Hazem e raggiunge una vetta mai toccata prima da nessuno

© Getty Images Cristiano Ronaldo è il primo giocatore di sempre a realizzare 850 reti in carriera. Il portoghese, 38 anni, ha realizzato il quarto gol dell'Al Nassr nel 5-1 all'Al Hazem e si conferma inoltre in vetta alla classifica marcatori della Saudi Pro League con 6 reti in 4 partite. CR7 ha segnato 5 gol nello Sporting Lisbona, 145 gol nel Manchester United, 450 gol nel Real Madrid, 101 gol con la Juventus e 123 gol nel Portogallo e 25 nell'Al Nassr.

Un percorso iniziato tanti anni fa, precisamente il 7 ottobre 2002: Sporting Lisbona-Moreirense, quando realizzò il primo gol nei professionisti. Non c'era l'iconica esultanza con il sium, nata anni dopo con il Real Madrid, il ruolo era diverso e il nome faceva sorridere perché riportava Ronaldo il fenomeno, all'epoca l'unico Ronaldo, prima che il portoghese decidesse di cambiare le cose. Da allora, 21 anni dopo, i gol sono diventati talmente tanti da renderlo il primo marcatore di sempre in gare ufficiali. Aveva conquistato questo traguardo il 7 marzo 2022, quando aveva realizzato il gol numero 807 superando Josef Bican. La Federazione Ceca aveva protestato: "Josef Bican ha realizzato 821 reti in partite ufficiali" avevano affermato. Un anno e mezzo dopo CR7 ha messo l'ennesimo chiodo sulla discussione perché nessuno è mai arrivato al numero dei suoi gol: 850.

Il suo rivale più accreditato per questo ennesimo record è, manco a dirlo, Lionel Messi: l'argentino eterno rivale di Ronaldo ha segnato in carriera 829 gol. I due, dopo essersi sfidati per sostanzialmente tutta la carriera sui campi della Liga, si sono separati negli ultimi anni ma non smettono di duellare a distanza a suon di numeri, record, gol e trofei. Qualcuno obietterà dicendo che la League One Cup statunitense e la Champions League araba non siano trofei prestigiosi, ma davanti alla carriera di questi due, in fondo, che importa?

© Getty Images

