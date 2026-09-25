Serie A, anticipi e posticipi 13.a-19.a giornata: Lazio-Roma il 13/12 alle 12.30, Inter-Juve il 10/1 alle 20.45

© Getty Images
La Lega Serie A ha reso noto il programma completo degli anticipi e i posticipi dalla 13.a alla 19.a giornata di Serie A.
13.A GIORNATA
Venerdì 27/11/2026
Ore 20:45 Venezia - Bologna
Sabato 28/11/2026
Ore 15:00 - Frosinone - Parma
Ore 18:00 - Torino - Lazio
Ore 20:45 - Inter - Genoa
Domenica 29/11/2026
Ore 12:30 - Udinese - Fiorentina
Ore 15:00 - Sassuolo - Napoli
Ore 18:00 - Roma - Monza
Ore 20:45 - Como - Juventus
Lunedì 30/11/2026
Ore 18:30 - Lecce - Atalanta
Ore 20:45 - Cagliari - Milan
14.A GIORNATA
Venerdì 4/12/2026
Ore 20:45 - Bologna - Roma
Sabato 5/12/2026
Ore 15:00 - Monza - Como
Ore 18:00 - Frosinone - Inter
Ore 20:45 - Napoli - Lecce
Domenica 6/12/2026
Ore 12:30 - Genoa - Torino
Ore 15:00 - Lazio - Atalanta
Ore 18:00 - Juventus - Udinese
Ore 20:45 - Milan - Parma
Lunedì 7/12/2026
Ore 18:30 - Venezia - Sassuolo
Ore 20:45 - Fiorentina - Cagliari
15.A GIORNATA
Venerdì 11/12/2026
Ore 20:45 - Udinese - Frosinone
Sabato 12/12/2026
Ore 15:00 - Cagliari - Venezia
Ore 18:00 - Lecce - Sassuolo
Ore 20:45 - Como - Bologna
Domenica 13/12/2026
Ore 12:30 - Lazio - Roma
Ore 15:00 - Inter - Torino
Ore 18:00 - Parma - Fiorentina
Ore 20:45 - Napoli - Milan
Lunedì 14/12/2026
Ore 18:30 - Atalanta - Genoa
Ore 20:45 - Juventus - Monza
16.A GIORNATA
Venerdì 18/12/2026
Ore 18:30 - Frosinone - Lazio
Ore 20:45 - Lecce - Inter
Sabato 19/12/2026
Ore 15:00 - Sassuolo - Parma
Ore 18:00 - Milan - Como
Ore 20:45 - Roma - Juventus
Domenica 20/12/2026
Ore 12:30 - Fiorentina - Bologna
Ore 15:00 - Torino - Cagliari
Ore 15:00 - Venezia - Monza
Ore 18:00 - Genoa - Udinese
Ore 20:45 - Atalanta - Napoli
17.A GIORNATA
Sabato 2/01/2027
Ore 12:30 - Cagliari - Genoa
Ore 15:00 - Fiorentina - Lazio
Ore 15:00 - Torino - Venezia
Ore 18:00 - Roma - Frosinone
Ore 20:45 - Monza - Milan
Domenica 3/01/2027
Ore 12:30 - Inter - Sassuolo
Ore 15:00 - Como - Lecce
Ore 15:00 - Udinese - Atalanta
Ore 18:00 - Parma - Napoli
Ore 20:45 - Bologna - Juventus
18.A GIORNATA
Martedì 5/01/2027
Ore 18:30 - Genoa - Monza
Ore 18:30 - Venezia - Roma
Ore 20:45 - Milan - Fiorentina
Mercoledì 6/01/2027
Ore 12:30 - Juventus - Torino
Ore 15:00 - Frosinone - Bologna
Ore 15:00 - Lecce - Parma
Ore 18:00 - Atalanta - Como
Ore 20:45 - Lazio - Inter
Giovedì 7/01/2027
Ore 18:30 - Sassuolo - Udinese
Ore 20:45 - Napoli - Cagliari
19.A GIORNATA
Sabato 9/01/2027
Ore 15:00 - Monza - Frosinone
Ore 18:00 - Roma - Milan
Ore 20:45 - Bologna - Genoa
Domenica 10/01/2027
Ore 12:30 - Como - Lazio
Ore 15:00 - Fiorentina - Lecce
Ore 15:00 - Parma - Venezia
Ore 18:00 - Torino - Atalanta
Ore 20:45 - Inter - Juventus
Lunedì 11/01/2027
Ore 18:30 - Cagliari - Sassuolo
Ore 20:45 - Udinese - Napoli