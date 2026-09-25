SERIE A

Serie A, anticipi e posticipi 13.a-19.a giornata: Lazio-Roma il 13/12 alle 12.30, Inter-Juve il 10/1 alle 20.45

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari fino alla 19.a giornata: anche il derby di Torino alle 12.30 (il 6 gennaio)

25 Set 2026 - 18:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

La Lega Serie A ha reso noto il programma completo degli anticipi e i posticipi dalla 13.a alla 19.a giornata di Serie A.

13.A GIORNATA
Venerdì 27/11/2026
Ore 20:45 Venezia - Bologna
Sabato 28/11/2026
Ore 15:00 - Frosinone - Parma
Ore 18:00 - Torino - Lazio
Ore 20:45 - Inter - Genoa
Domenica 29/11/2026
Ore 12:30 - Udinese - Fiorentina
Ore 15:00 - Sassuolo - Napoli
Ore 18:00 - Roma - Monza
Ore 20:45 - Como - Juventus
Lunedì 30/11/2026 
Ore 18:30 - Lecce - Atalanta
Ore 20:45 - Cagliari - Milan

14.A GIORNATA
Venerdì 4/12/2026
Ore 20:45 - Bologna - Roma
Sabato 5/12/2026
Ore 15:00 - Monza - Como
Ore 18:00 - Frosinone - Inter
Ore 20:45 - Napoli - Lecce
Domenica 6/12/2026
Ore 12:30 - Genoa - Torino
Ore 15:00 - Lazio - Atalanta
Ore 18:00 - Juventus - Udinese
Ore 20:45 - Milan - Parma
Lunedì 7/12/2026
Ore 18:30 - Venezia - Sassuolo
Ore 20:45 - Fiorentina - Cagliari

15.A GIORNATA
Venerdì 11/12/2026
Ore 20:45 - Udinese - Frosinone
Sabato 12/12/2026
Ore 15:00 - Cagliari - Venezia
Ore 18:00 - Lecce - Sassuolo
Ore 20:45 - Como - Bologna
Domenica 13/12/2026
Ore 12:30 - Lazio - Roma
Ore 15:00 - Inter - Torino
Ore 18:00 - Parma - Fiorentina
Ore 20:45 - Napoli - Milan
Lunedì 14/12/2026
Ore 18:30 - Atalanta - Genoa
Ore 20:45 - Juventus - Monza

16.A GIORNATA
Venerdì 18/12/2026
Ore 18:30 - Frosinone - Lazio
Ore 20:45 - Lecce - Inter
Sabato 19/12/2026 
Ore 15:00 - Sassuolo - Parma
Ore 18:00 - Milan - Como
Ore 20:45 - Roma - Juventus
Domenica 20/12/2026
Ore 12:30 - Fiorentina - Bologna
Ore 15:00 - Torino - Cagliari
Ore 15:00 - Venezia - Monza
Ore 18:00 - Genoa - Udinese
Ore 20:45 - Atalanta - Napoli

17.A GIORNATA
Sabato 2/01/2027
Ore 12:30 - Cagliari - Genoa
Ore 15:00 - Fiorentina - Lazio
Ore 15:00 - Torino - Venezia
Ore 18:00 - Roma - Frosinone
Ore 20:45 - Monza - Milan
Domenica 3/01/2027
Ore 12:30 - Inter - Sassuolo
Ore 15:00 - Como - Lecce
Ore 15:00 - Udinese - Atalanta
Ore 18:00 - Parma - Napoli
Ore 20:45 - Bologna - Juventus

18.A GIORNATA
Martedì 5/01/2027
Ore 18:30 - Genoa - Monza
Ore 18:30 - Venezia - Roma
Ore 20:45 - Milan - Fiorentina
Mercoledì 6/01/2027
Ore 12:30 - Juventus - Torino
Ore 15:00 - Frosinone - Bologna
Ore 15:00 - Lecce - Parma
Ore 18:00 - Atalanta - Como
Ore 20:45 - Lazio - Inter
Giovedì 7/01/2027
Ore 18:30 - Sassuolo - Udinese
Ore 20:45 - Napoli - Cagliari

19.A GIORNATA

Sabato 9/01/2027
Ore 15:00 - Monza - Frosinone
Ore 18:00 - Roma - Milan
Ore 20:45 - Bologna - Genoa
Domenica 10/01/2027
Ore 12:30 - Como - Lazio
Ore 15:00 - Fiorentina - Lecce
Ore 15:00 - Parma - Venezia
Ore 18:00 - Torino - Atalanta
Ore 20:45 - Inter - Juventus
Lunedì 11/01/2027
Ore 18:30 - Cagliari - Sassuolo
Ore 20:45 - Udinese - Napoli

Leggi anche

La Supercoppa Italiana si giocherà a Milano e in gara secca: Inter e Lazio in campo il 22 dicembre

serie a
anticipi e posticipi

Ultimi video

02:55
Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

01:32
DICH ABODI SU MALAGO' DICH

Abodi su Malagò: "Ci sono delle regole e vanno rispettate"

01:16
DCIH CALCAGNO SU MALAGO' DICH

Calcagno: "Malagò, situazione paradossale"

04:15
DICH ABETE SU MALAGO' DICH

Abete prende posizione: "No al commissariamento"

01:01
DICH MARANI SU MALAGO' DICH

Marani: "Sono contrario al commissariamento"

00:38
DICH ULIVIERI SU MALAGO' DICH

Ulivieri chiaro: "Sostegno a Malagò"

01:42
Pavlovic, pilastro Milan

Pavlovic insostituibile per Amorim: pronto il rinnovo con raddoppio d'ingaggio

Claudio Raimondi
01:24
Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

02:41
Sabatini: "Mi piacciono le scelte di Mancini, ecco chi mi incuriosisce…"

Sabatini: "Mi piacciono le scelte di Mancini, ecco chi mi incuriosisce…"

01:22
Sabatini: "Ecco chi si può rilanciare dopo la sosta"

Sabatini: "Ecco chi si può rilanciare dopo la sosta"

00:39
Sabatini: "La foto di Simone Inzaghi? Se non è IA…"

Sabatini: "La foto di Simone Inzaghi? Se non è IA…"

01:40
Nations League, Italia-Belgio: ecco la formazione degli azzurri

Nations League, Italia-Belgio: ecco la formazione degli azzurri

01:36
Belgio, un nuovo inizio

Belgio, un nuovo inizio

00:59
L'Italia e l'esordio

L'Italia e l'esordio

01:46
L'Udinese accoglie Alaba

L'Udinese accoglie Alaba: bacheca da fuoriclasse

02:55
Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:09
Figc, Malagò: "Mi aspettavo sostegno delle componenti federali, mondo calcio più compatto che mai"
20:53
Nations League: Italia-Belgio, fischi e applausi durante gli inni
20:53
Figc, Buonfiglio: "Sostegno componenti a Malagò? Il mondo sportivo si basa su regole"
20:33
Nations League: vincono Irlanda Nord e Armenia, ko Georgia e Lettonia
19:46
Nations League, le formazioni ufficiali di Turchia-Francia: Zidane con due milanisti titolari