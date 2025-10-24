Nicola replica a Tudor: "Voleva la Cremonese? Non mi presto a questi giochini"

Le dichiarazioni di Tudor prima del Real Madrid avevano fatto discutere: l'allenatore bianconero aveva evidenziato come piccoli dettagli e il sorteggio avrebbero condizionato la classifica della squadra: "Con quello che ci hanno preso a Verona (si riferisce a errori arbitrali, ndr) e con un sorteggio normale con la Cremonese invece che il Milan saremmo stati primi. E si sarebbe detto: grande Juventus e grande mister Tudor. È così, qualcuno dirà che sono scuse ma è così. Sono sicuro al 100% perché analizzo le prestazioni".