Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
cremonese
botta e risposta

Nicola replica a Tudor: "Voleva la Cremonese? Non mi presto a questi giochini"

Davide Nicola (Cremonese) replica alle provocazioni di Igor Tudor (Juventus): "È tutto da dimostrare". La polemica sul cammino Scudetto e la salvezza.

di Stefano Fiore
24 Ott 2025 - 15:37

Si accende la polemica a distanza tra Davide Nicola e Igor Tudor. L'allenatore della Cremonese ha risposto per le rime al tecnico della Juventus, che in precedenza aveva fatto intendere come i bianconeri avrebbero avuto più punti e sarebbero stati primi in classifica se avessero incontrato i grigiorossi al posto del Milan.

Tudor e la polemica sul cammino scudetto della Juventus

Le dichiarazioni di Tudor prima del Real Madrid avevano fatto discutere: l'allenatore bianconero aveva evidenziato come piccoli dettagli e il sorteggio avrebbero condizionato la classifica della squadra: "Con quello che ci hanno preso a Verona (si riferisce a errori arbitrali, ndr) e con un sorteggio normale con la Cremonese invece che il Milan saremmo stati primi. E si sarebbe detto: grande Juventus e grande mister Tudor. È così, qualcuno dirà che sono scuse ma è così. Sono sicuro al 100% perché analizzo le prestazioni".

La risposta di Davide Nicola: "Lascia il tempo che trova"

Alla vigilia della partita contro l'Atalanta, il tecnico dei grigiorossi non ha risparmiato una replica pacata ma diretta, smorzando i toni della provocazione e richiamando tutti alla realtà del campo. Nicola ha interpretato l'affermazione di Tudor come una considerazione generica: "Credo volesse dire che, se avesse incontrato squadre con obiettivi diversi da quelli della Juventus, allora avrebbero potuto avere qualche punto in più."

Il punto chiave della sua risposta è stato il rifiuto di entrare nei "giochini" mediatici e la difesa dell'impegno della sua squadra: "Io non mi presto a questi giochini. E poi è tutto da dimostrare: è più probabile che chi lotta per lo scudetto vinca più partite contro chi si gioca la salvezza, ma mai dire mai. È il bello del calcio".

Riecco Thiago Motta! Lui in vacanza, intanto i tifosi lo rimpiangono: "Ci manchi, torna mister"

1 di 5
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

nicola
tudor
polemica
juventus
cremonese

Ultimi video

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

00:44
DICH CHIVU SU NAPOLI-INTER 24/10 DICH

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

00:36
CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

01:48
Punte spuntate in Serie A

Punte spuntate in Serie A

01:42
Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

01:37
È una Juve spuntata

È una Juve spuntata

01:34
Da Napoli a Napoli

Da Napoli a Napoli

01:31
Max e la coop del gol

Max e la coop del gol

01:25
Inter attacco atormico

Inter attacco atormico

01:29
L'attacco del Napoli

L'attacco del Napoli

01:36
De Bruyne così non va

De Bruyne così non va

02:14
Stasera Milan-Pisa

Stasera Milan-Pisa

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

I più visti di Cremonese

Cremonese-Udinese: le foto del match

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

Bonny strega San Siro, Barella uomo ovunque. Diouf, ingresso da dimenticare

Inter-Cremonese, le immagini del match di San Siro

Sampdoria nel baratro, incubo e retrocessione in C. Frosinone-Salernitana ai playout

Lo Spezia espugna Catanzaro nella semifinale di andata, la Juve Stabia batte la Cremonese

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:39
Napoli, si fa male anche Meret: out un mese
15:35
Pandev: "Napoli disastroso a Eindhoven. L'Inter è ancora forte"
14:38
Lazio emergenza infinita: con la Juve out anche Tavares
14:25
Champions: allerta per Napoli-Eintracht, vietata vendita biglietti ai residenti a Bergamo
14:11
Stop trasferte tifosi Pisa: Tar  rigetta il ricorso d'urgenza