Vardy si presenta: "Io come la Cremonese, sempre sottovalutato. Non sto nella pelle"

E sul tecnico Nicola e le motivazioni per convincerlo a scegliere la Cremonese ha spiegato: "“Sono stato sottovalutato, per tutta la mia carriera, e ho sempre faticato e lavorato per far ricredere tutti. A inizio stagione in pochi credono alla salvezza della Cremonese: combattere per invertire i pronostici è ciò che mi ha convinto. È un ottimo inizio, ma sappiamo che sarà lunga. Non sto più nella pelle: ho voglia di mostrare a tutti quanti perché sono qui. Voglio smentire chi dubita di me e dare battaglia per tutti i minuti, insieme ai miei compagni, per ottenere risultati. Speriamo che alla lunga sarà sufficiente per salvarci”.