Colpi last minute in Serie A: chi può incidere da subito e chi avrà bisogno di tempo

Nonostante ci siano tre mesi a disposizione per concludere gli affari, spesso (troppo?) si finisce per fare tanto nelle ultime ore dell'ultimo giorno di calciomercato. E anche quest'anno non ha fatto differenza. Tante operazioni, anche importanti, sono arrivate al traguardo poco prima del gong finale: la Juve ha fatto i botti con Zhegrova e Openda, il Milan con Rabiot e Nkunku. L'Inter si è rifatta il look in difesa con l'arrivo di Akanji, mentre i tifosi della Cremonese, in testa alla classifica, sognavano di diventare il Leicester d'Italia con l'acquisto di Vardy. Ma chi di loro è pronto fin da subito a incidere? Ecco l'analisi acquisto per acquisto.