CR7, altro traguardo nel mirino: contro Andorra può raggiungere Puskas

BOMBER DA RECORD

Cristiano Ronaldo si prepara a centrare un nuovo traguardo straordinario della sua incredibile carriera. Se questa sera dovesse mettere la sua firma nell'amichevole del Portogallo contro Andorra, CR7 raggiungerebbe infatti il mito Ferenc Puskas al quarto posto della classifica dei bomber all time a quota 746 reti tra nazionale e club. Obiettivo alla portata del portoghese visto il livello dell'avversario e la solita voglia di Ronaldo di alzare l'asticella delle sue prestazioni e dei suoi numeri. ipp

Al netto di esperimenti di formazione o clamorosi colpi di scena, contro Andorra CR7 dovrebbe scendere in campo almeno mezz'ora con la maglia del Portogallo. Un'occasione molto ghiotta per arrotondare il proprio score realizzativo, affiancare una leggenda del pallone come Puskas e puntare poi ancora più in alto. Classifica dei bomber più prolifici di sempre alla mano, infatti, davanti a Ronaldo poi ci sarebbero solo Josef Bican, Romario e Pelè.