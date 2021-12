Covid, boom di casi in Serie A: oltre 30 i positivi

CALCIO E PANDEMIA

Dopo la sosta natalizia, le squadre si sono ritrovate per la ripresa della preparazione: notizie poco incoraggianti dai tamponi di controllo

La Serie A è ripartita dopo la pausa natalizia e i giocatori hanno raggiunto i rispettivi centri sportivi per la ripresa dei lavori. Il boom di contagi Covid sta però tenendo tutti col fiato sospeso. Prima di riprendere gli allenamenti, i calciatori sono stati sottoposti infatti a tamponi di controllo e dai primi test arrivano notizie per niente incoraggianti. La situazione è molto critica anche nei campionati esteri. Getty Images

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: 2 positivi nel gruppo squadra

Bologna: positivi i giocatori Molla, Viola e Dominguez

Empoli: 3 positivi nel gruppo squadra

Fiorentina: 1 giocatore positivo

Genoa: positivi Shevchenko e Criscito

Napoli: positivi Osimhen (quarantena in Nigeria), Lozano e Elmas

Salernitana: positivi 7 giocatori e un membro dello staff

Sampdoria: positivi 1 giocatore e due membri dello staff

Sassuolo: positivi 2 giocatori della prima squadra

Spezia: positivi Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore

Torino: positivi Verdi, un altro giocatore e un membro dello staff

Verona: positivo Magnani

SALERNITANA: UN ALTRO POSITIVO NEL GRUPPO SQUADRA

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di nuovi controlli, un ulteriore componente del gruppo squadra che non è entrato in contatto con altri membri del gruppo alla ripresa degli allenamenti è risultato positivo al Covid-19”.

NAPOLI, ANCHE ELMAS POSITIVO

"Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

JUVE, 4 POSITIVI NELL’UNDER 23

“Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori della Juventus U23 Matteo Anzolin, Fabio Miretti, Nikola Sekulov e Matias Soulé. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.

SAMPDORIA: POSITIVI UN GIOCATORE E DUE MEMBRI DELLO STAFF

Giornata di tamponi in casa Sampdoria. Esentati da questa tornata di accertamenti due membri dello staff e un calciatore, già risultati positivi al COVID-19 in seguito a controlli effettuati durante la vacanze natalizie e rimasti pertanto in isolamento, come da normative vigenti, presso le proprie abitazioni.

PREMIER, RINVIATA ANCHE LEICESTER-NORWICH

La partita tra Leicester e Norwich in programma sabato prossimo e valida per la 21° giornata del campionato inglese, è stata rinviata su richiesta del Norwich che non ha potuto, a causa del Covid, schierare la sua squadra, ha annunciato questa la Premier League. "Il direttivo ha tenuto conto della richiesta del Norwich che non aveva il numero di giocatori necessario per questa partita, ovvero tredici calciatori e un portiere, a causa dei casi di Covid-19 e degli infortuni", ha spiegato l'organo di governo del calcio inglese. "Le persone che sono risultate positive vengono poste in isolamento", ha precisato il Norwich senza indicare il numero di giocatori interessati. Si tratta del 17° match del campionato inglese rinviato dal 9 dicembre, di cui tre dei nove in programma per il tradizionale Boxing Day, il 26 dicembre.

REAL MADRID: JOVIC POSITIVO

Jovic positivo al Covid. Lo ha reso noto il Real Madrid. L'attaccante aveva già contratto il virus nel novembre 2020. Jovic si aggiunge a Vinicius, mentre i tamponi a cui sono stati sottoposti Courtois, Camavinga e Valverde hanno dato esito negativo.

BOLOGNA: POSITIVI MOLLA, VIOLA E DOMINGUEZ

Il Bologna comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare.

MILAN: NEGATIVI TUTTI I TAMPONI RAPIDI

Tutti negativi i tamponi rapidi a cui si sono sottoposti questa mattina a Milanello i giocatori del Milan alla ripresa delle attività dopo la pausa di Natale. Lo riferisce Sky Sport. Attesa ora per l'esito dei tamponi molecolari, che dovrebbe arrivare tra stasera e domattina.

BORDEAUX: OUT IN 21 IN COPPA DI FRANCIA

Ventuno giocatori del Bordeaux "non saranno disponibili per motivi legati al Covid" per gli ottavi di finale di Coppa di Francia in programma domenica a Brest. Il club, aggiungendo che 16 giocatori del Bordeaux "sono ora in isolamento", assicura che continuerà a "discutere con la Federcalcio francese per valutare le migliori soluzioni possibili al fine di evitare di offrire (domenica) uno spettacolo che non sarebbe dignitoso".

SASSUOLO: DUE POSITIVITA' IN PRIMA SQUADRA

Il Sassuolo comunica che, nella giornata di ieri, la Prima Squadra è stata sottoposta a tamponi molecolari prima della ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori, i quali non hanno avuto contatti con il resto del Gruppo Squadra. La Società ha posto i due tesserati in isolamento domiciliare ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento.

VERONA: MAGNANI POSITIVO

Anche il Verona registra un caso di positività tra i calciatori testati alla ripresa degli allenamenti. "Hellas Verona FC comunica che oggi, giovedì 30 dicembre, Giangiacomo Magnani è risultato positivo al COVID-19 - si legge in una nota dell'Hellas -. Il calciatore, sintomatico e regolarmente vaccinato, è in isolamento presso il proprio domicilio fuori dalla Regione Veneto e non ha avuto contatti diretti con il gruppo squadra negli ultimi sette giorni".

INTER: TAMPONI PER IL GRUPPO SQUADRA ALLA RIPRESA

L'Inter è ritrovata ad Appiano Gentile dopo la pausa natalizia. Eseguiti i tamponi sul gruppo squadra. Oggi lavoro atletico, individuale e personalizzato in attesa degli esiti dei test.

BARCELLONA: ANCHE DEST, COUTINHO E ABDE POSITIVI, 10 IN TOTALE

Altri tre casi di positività al Covid nel Barcellona. Ad Alba, Lenglet, Alves, Balde, Gavi, Dembélé e Umtiti si sono aggiunti nelle ultime ore Dest, Coutinho e Abde, come reso noto dal club blaugrana in un comunicato. "I giocatori stanno bene e sono in isolamento presso i loro domicili".



ATLETICO MADRID: CINQUE POSITIVI

Cinque casi di positività al Covid nell'Atletico Madrid sono emersi dopo i test effettuati a tutta la rosa e lo staff tecnico. Si tratta di Simeone, Koke, Griezmann, Herrera e João Félix. Tutti sono asintomatici e isolati nelle rispettive abitazioni.

SPEZIA: POSITIVI MANAJ, HRISTOV E NZOLA

Altri positivi al covid nello Spezia. Dopo Kovalenko e un collaboratore di Thiago Motta sono risultati contagiati dal virus Rey Manaj, Petko Hristov e Mbala Nzola. Le positività sono emerse dai tamponi fatti ieri pomeriggio. Tutti sono asintomatici.

NAPOLI, OSIMHEN POSITIVO AL COVID

La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità.

ATALANTA: DUE POSITIVI NEL GRUPPO SQUADRA

"Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".

TORINO, TRE CASI DI POSITIVITA'

Due nuovi casi di positività nel Torino, prima squadra a tornare al lavoro: si tratta di un calciatore e di un membro dello staff, "entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l'autorità sanitaria locale", fa sapere il club granata, senza rivelare l'identità di chi ha contratto il virus. In precedenza, il giorno di Santo Stefano, Simone Verdi aveva annunciato sui social la sua positività e da allora è in isolamento a Bologna, dove si trovava al momento del tampone positivo.

QUATTRO CASI ALLA FIORENTINA

Nuovi casi di Covid nella Fiorentina, che ha annunciato "quattro casi di positività all'interno del gruppo squadra, di cui un calciatore. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento", si legge nella nota del club viola.

SPEZIA, KOVALENKO POSITIVO

Lo Spezia ha rimandato di un giorno la ripresa degli allenamenti a causa di due positività al Covid riscontrate all'interno del gruppo squadra. Una mossa cautelativa che permetterà di testare nuovamente i tesserati ed evitare l'eventuale propagarsi di un focolaio. In vista del rientro dalle ferie, la società aveva dato disposizione di sottoporsi tampone prima di aggregarsi. Proprio l'autoscreening ha rilevato la positività dell'ucraino Viktor Kovalenko e di un membro dello staff.

EMPOLI, RISCONTRATI TRE CASI

Gli esami effettuati in giornata prima della ripresa dell’attività hanno evidenziato la positività al Covid-19 di tre componenti del gruppo squadra all'Empoli. "Empoli FC rende noto altresì che gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi ai controlli e non avendo avuto contatti diretti negli ultimi sette giorni con i tre soggetti positivi, hanno ripreso, nel rispetto delle normative vigenti, la regolare attività di allenamento", si legge nella nota del club.