Covid e calcio: la situazione nelle squadre di Serie A e in Europa

IN AGGIORNAMENTO

Boom di contagi e positività dopo la ripresa della preparazione. Anche all'estero casi in aumento

La Serie A e i vari campionati esteri sono ripartiti nel caos più totale a causa del boom di contagi Covid rilevati dai tamponi effettuati alla ripresa della preparazione dopo la sosta natalizia: casi di positività sono emersi praticamente in tutte le squadre. E anche all'estero la situazione è complicata. Gli aggiornamenti in tempo reale.

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: Quattro tesserati del gruppo squadra di cui non è stata rivelata l'identità

Bologna: Santander + 3 Primavera aggregati

Cagliari: Aresti, Bellanova, Lovato, Oliva, Grassi e 5 calciatori della Primavera

Empoli: nessun positivo

Fiorentina: 2 giocatori positivi e tre tesserati vicini alla prima squadra. La Società ha anche confermato la positività di un membro del gruppo squadra.

Genoa: Serpe e un altro giocatore

Inter: Cordaz

Juventus: vicepresidente Nedved, Agnelli, Ramsey

Milan: Romagnoli

Napoli: Boffelli, tre membri dello staff e un magazziniere

Roma: due giocatori la cui identità non è stata dichiarata

Sampdoria: nessun positivo

Salernitana: sette giocatori positivi

Sassuolo: un calciatore e un membro dello staff

Spezia: nessun positivo

Torino: 4 calciatori e due membri dello staff positivi

Udinese: positivi 3 membri dello staff

Venezia: cinque positivi

Verona: 8 giocatori positivi e 3 membri dello staff

GUARITI KOULIBALY E BALLO-TOURE'

Fode Ballo-Touré, terzino del Milan, e Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, sono guariti dal Covid: lo rende noto la federazione senegalese. Tampone negativo anche per Edouard Mendy: tutti e tre sperano ora di essere coinvolti per l'ultima sfida al Malawi, anche se sono a secco di allenamenti dopo la settimana passata in isolamento dal resto del gruppo.