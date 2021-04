Covid, De Rossi negativo: fine di un incubo durato più di un mese

L'incubo Covid di Daniele De Rossi è finito. Dopo 37 giorni di positività e un ricovero all'ospedale Spallanzani per il contagio nel focolaio della Nazionale, di cui è da poco membro dello staff di Mancini, la moglie Sarah Felberbaum ha annunciato su Instagram la guarigione dell'ex romanista. Nell'ultimo mese e mezzo, prima e dopo il ricovero di cinque giorni, De Rossi ha vissuto in isolamento in un altro appartamento, separato da moglie e figli fino alla negativizzazione che finalmente è arrivata.

