Covid, cambiano le regole negli stadi: da maggio via green pass e mascherine

NUOVE NORME

Giovedì il Consiglio dei Ministri ufficializzerà le ultime norme che riguardano anche il mondo dello sport

Dopo due anni di pandemia e restrizioni per il Covid, un passo per volta ci si riavvicina alla normalità. Una situazione che a partire dal 1° maggio in Italia vedrà una svolta importante anche per il mondo dello sport. Il Consiglio dei Ministri ufficializzerà infatti le ultime norme e con gli stadi già tornati alla capienza massima verranno aboliti anche gli obblighi di green pass e mascherine per accedere agli impianti all'aperto, fare attività fisica o entrare negli spogliatoi. Un cambiamento delle regole molto atteso da tutti gli appassionati di sport. Getty Images

Al momento resta invece ancora da capire se il Governo adotterà la stessa linea anche per gli eventi in programma in impianti al chiuso e nei palazzetti. In questo caso, infatti, l'Esecutivo potrebbe decidere di mantenere l'obbligo delle mascherine per gli spettatori così come nei cinema e nei teatri.