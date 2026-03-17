Corsa Champions: Como favorito su Juve e Roma secondo l'algoritmo

Il Como di Fabregas vola al 50,7% di chance Champions. Sorpassate Roma e Juventus nelle proiezioni Opta: ecco tutti i dati.

17 Mar 2026 - 10:02

Il Como di Cesc Fabregas ha raggiunto il 50,7% di probabilità di qualificazione in Champions League, staccando Juventus e Roma dopo il successo nello scontro diretto contro i giallorossi. Secondo le ultime proiezioni del Predictor Opta, la compagine lariana ha effettuato un balzo impressionante rispetto al precedente 37,78%, diventando di fatto la forza trainante della corsa europea grazie a una proiezione finale di 69 punti. Sebbene l'algoritmo collochi i bianconeri alla medesima quota, il club di Hartono vanta il vantaggio negli scontri diretti contro la "Vecchia Signora", mentre la situazione di assoluto equilibrio con la Roma delegherebbe l'eventuale verdetto alla differenza reti generale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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