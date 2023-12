Corsa al titolo d'inverno: ostacolo Lazio per l'Inter, la Juve ha due big

IL CALENDARIO

Ecco chi dovranno affrontare nerazzurri e bianconeri nelle prossime cinque gare: scontri diretti con Napoli e Roma per Allegri

© Getty Images Alla fine del girone d'andata mancano ancora cinque giornate, ma è già tempo di pensare alla corsa per il titolo di Campione d'Inverno. Classifica alla mano, al momento Inter e Juve sono separate da due punti, ma i nerazzurri hanno un calendario migliore sulla carta e potrebbero anche allungare in vetta. Ma vediamo nel dettaglio chi dovranno affrontare gli uomini di Simone Inzaghi e di Massimiliano Allegri prima del giro di boa del campionato e quali potrebbero essere gli scogli più insidiosi per entrambi.

Dopo aver battuto il Napoli 3-0, dalla 15.ma alla 19.ma giornata l'Inter dovrà vedersela con l'Udinese in casa, poi andrà all'Olimpico con la Lazio, ospiterà il Lecce, giocherà a Marassi col Genoa e chiuderà l'andata a San Siro col Verona. Tre partite al Meazza abbordabili e due trasferte, tra cui spicca la sfida più insidiosa del mini-ciclo per i nerazzurri contro la banda di Sarri.

Discorso diverso invece per la Juve. Nelle ultime cinque gare dell'andata, la squadra di Allegri dovrà affrontare in casa il Napoli, poi andrà al Ferraris col Genoa come l'Inter, giocherà a Frosinone, ospiterà allo Stadium la Roma di Mourinho e infine volerà a Salerno. Tre trasferte abbordabili e due "scontri diretti" tosti a Torino, con le sfide casalinghe che potrebbero essere proprio l'ago della bilancia della corsa al titolo di Campione d'Inverno e della possibile fuga dei nerazzurri. Le gare contro il Napoli alla 15.ma e con la Roma alla 18.ma potrebbero infatti rallentare il passo bianconero e aumentare il divario in classifica con la capolista.



IL CALENDARIO DELL'INTER

9 Dicembre - Inter-Udinese

17 Dicembre - Lazio-Inter

23 Dicembre - Inter-Lecce

29 Dicembre - Genoa-Inter

7 Gennaio - Inter-Verona

IL CALENDARIO DELLA JUVE

8 Dicembre - Juve-Napoli

15 Dicembre - Genoa-Juve

23 Dicembre - Frosinone-Juve

30 Dicembre - Juve-Roma

7 Gennaio - Salernitana-Juve