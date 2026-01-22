Corrado: "Il Pisa avrà il suo centro sportivo pronto entro 16 mesi"

"Con questa operazione - ha aggiunto Corrado - creiamo una sinergia tra una realtà finanziaria e una realtà sportiva. Il centro sportivo è un prerequisito dal punto di vista strutturale per la nostra società: sarà una fabbrica di talenti, la garanzia di un progetto che possa garantire la continuità del club e i risultati sportivi sono la diretta conseguenza di questo lavoro. Se vogliamo costruire valore abbiamo bisogno di una fabbrica che conia talenti e li rende disponibili per la prima squadra". Successivamente. ha assicurato il presidente del Pisa, "avremo anche il progetto dello stadio, dei progetti commerciali collegati che potranno generare valore per trasformare una società locale in una società di respiro internazionale". Sulle modalità di intervento, Corrado ha detto di aspettarsi "una prassi ufficiale di un'asta e una valutazione finale da parte del Comune che non è ancora stata fatta: quando ci sarà faremo le nostre valutazioni anche tenendo in considerazione le spese che abbiamo già sostenuto per rendere lo stadio adeguato alla Serie A".