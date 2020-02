Coronavirus: sabato l'ultima partita del 38enne contagiato, gli avversari in isolamento

Il 38enne di Codogno, primo cittadino italiano contagiato dal coronavirus, milita nel Picchio Somaglia e ha giocato la sua ultima partita di calcio, un'amichevole, sabato contro gli Amatori Sabbioni (1-1 sul campo di Madignano). Il tutto a poche ore dai primi sintomi accusati dall'uomo che è molto conosciuto nel mondo del calcio dilettantistico cremonese per aver militato in squadre come il Pizzighettone in passato. È scattato l'allarme per gli avversari, circa una ventina, che sono stati invitati dall’Asst di Crema a non muoversi da casa fino al 29 febbraio e ora saranno sottoposti a controlli nelle loro abitazioni.